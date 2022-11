A jótékony szeretetéről ismert szent a katolikus hittan­órák visszatérő alakja, gyakran készülnek hozzá kapcsolódó rajzok, padlóképek, s a fiatalokkal Erzsébet mai üzenetére is kitérnek.

– Ilyenkor a figyelmes szeretetről és a segítségnyújtás fontosságáról beszélgetünk a gyerekekkel – mondta lapunknak Csonka Laura római katolikus hitoktató. – Megtanítjuk Erzsébet történetét, aki kisgyermekként is barátkozott a szegényekkel, nem nézte le őket. Elmeséljük a rózsacsodát, amikor a kenyerek rózsává váltak a kötényében, csak hogy ne kapjon büntetést és tovább táplálhassa a szűkölködőket. Beszélünk a kórházi missziójáról is. Magunkba tekintünk: volt-e már olyan, hogy segítettünk egy rászorulón? Milyen a jó segítség? Legtöbbször egy jó szó, mosoly vagy étel is sokat jelent. A gyerekek ismerik az angyalbatyu és a karitász segítségnyújtását, kinőtt, jó állapotú játékaikat, ruháikat ők is felajánlhatják. Arra is kitérünk, hogy odahaza is fontos segíteni, mert anya és apa is elfárad. Így Szent Erzsébet nem egy régen élt szent, hanem köztünk élő példakép lesz, akitől mindannyian tanulhatunk – számolt be Csonka Laura.