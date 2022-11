A történetből könyvet is írtak, most pedig a német rendező, Maria Schrader forgatott filmet erről az amerikai botrányról, aminek hatására a Me Too-mozgalom is elindult és elég gyorsan el is terjedt. A kampány azokat az embereket, főként nőket képviseli, akik a szexuális zaklatásukról és támadásukról világméretű vitát indítottak el.

Az Azt mondta az ügy felgöngyölítését, az áldozatok beszámolóit és a cikk közzétevésének napjait meséli el tényfeltáró, dokumentarista módon. A filmet a pécsi Cinema City délelőtt fél 11-kor, délután fél háromkor és öt óra tíz perckor, valamint este háromnegyed nyolckor vetíti.