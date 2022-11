Tatai Kata a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertudományi Karának hallgatója és a VoiSingers állandó szólistája. A lírai populáris átiratoktól, a tüzes pop-folklórig mindent hallgat és énekel. Nem csak művésztársa, de barátnője is Kusnyér Anna előadóénekes, aki a pesti Magyar Színház tagja és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának hallgatója. Anna már több térzene koncerten is fellépet és számos előadói est főszereplőjeként is színpadra állt már.