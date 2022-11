A tölgy - Az erdő szíve 2 órája

Egy mozijegy megvásárlásával hozzájárulhatunk erdeink megmentéséhez

Kirándulásaink alkalmával nem egyszer belefutunk az istenek fájának is nevezett tölgybe. Hazánkban hét faj is megtalálható belőle, mégis mára szinte alig maradt természetes tölgyerdő Magyarországon. De most november 3-tól egy apró tettel – egy mozijegy megvásárlásával A tölgy - Az erdő című természetfilmre – hozzájárulhatunk erdeink megmentéséhez.

bama.hu bama.hu

Túrázóként talán bele sem gondolunk, hogy a tölgy mennyire hasznos élőlénye a természetnek. Különböző állatoknak, madaraknak, mókusoknak, bogaraknak, egereknek nyújt otthont, élelmet, de a gombáknak is tökéletes táptalajt, védelmet biztosít. A tölgy egyszerre óv és ad, ami miatt az erdő központi alakjává, szívéve vált. Mégis az emberi intenzív használat miatt biológiai sokszínűségük csökkent. Ezért is fontos, hogy figyelmet fordítsunk védelmükre és megmentésükre. A Laurent Charbonnier és Michel Sydoux által megálmodott természetfilm több évszakon át követi az istenek fájának életét, és emlékeztet minket a természet csodáira. Az alkotás magyarországi forgalmazója, a Mozinet minden néző után 100 Ft-tal támogatja az Erdőmentők Alapítványának erdőtelepítési tevékenységét.

A tölgy november 3-tól országszerte megtekinthető lesz a nagyvásznon, így Pécsett is. A Cinema City termei várják a nézőket egy kirándulásra, amely egyszerre jótékonysági tevékenység is.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!