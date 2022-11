A 2020-ban induló Déryné Program egy hiánypótló kezdeményezés. Célja, hogy támogatást nyújtson a színházi szakma eddig perifériára szorult területeinek, felkaroljon befogadó intézményeket, társulásokat és ne csak egy szűk réteg kiváltsága legyen a minőségi kultúra ezen ága. Elszeretné juttatni a színházi élményt vidéki városokba is. Ennek keretében 2022 márciusa óta már nyolc alkalommal adták országszerte Örkény István darabját, és most Pécsre is megérkezett, hogy élményt adjon a helyi közönségnek.