Minden írása emberi és keserédes, és véleményem szerint pont ezért annyira népszerű. Ha más is hasonlóan megcsalatkozott, akkor innentől kezdve erősen ajánlott Backman könyveinek elolvasása, köztük a Mi vagyunk a medvék című kötete is, ami nálam az év TOP5 legjobb könyve közé került.

„Van egy város valahol az erdő közepén, ahol a tél hosszú, az emberek pedig kemények, mint a jég. Nincs se turizmus, se ipar, se munka, de a remény még pislákol. Van ugyanis valami, ami mindenkit érdekel. Amihez kivétel nélkül mindenki ért. Ez pedig a hoki. Aki azt hiszi, hogy az csak egy játék, nagyon téved. A hoki itt maga a remény. Ebben a szezonban mindenki a Björnstad Hockey junior csapatába veti minden bizodalmát. Egy maroknyi tizenévesbe, akikre hatalmas felelősség nehezedik, mert esélyesek arra, hogy visszahozzák a játék és a város dicsőségét. Fiúk és lányok, apák és anyák története ez a könyv. Egy csapat története, amely mindennél fontosabb. A férfiasságé és a csoportszellemé. A tehetségé. Családoké. És egy bűntetté, amely olyan hullámokat gerjeszt, akár a vízbe dobott kő.” Így fogalmaz a könyv hivatalos fülszövege.

A könyv olvasása közben úgy éreztem, mintha én is ennek az Isten háta mögötti kisvárosnak, Björnstadnak a lakója lennék. Együtt éltem a szereplőkkel és imádtam a hokit, pedig nem sokat tudok erről a sportról. A téli olimpiákon kívül közelebb sohasem kerültem hozzá, de mint a legtöbb sport, ez is összekovácsolja és -köti az embereket. Elég csak a magyar válogatottunk meccseire gondolnunk. A szívünk együtt lüktet, bárhol is nézzük az adott rangadót. A kötetben olvasott összetartozás a csapat és a közösség között kezdetben szép volt és szívbemarkolóan gyönyörű, de a történet előre haladtával, ahogy bekövetkezik a bűntett, úgy válik félelmetessé és veszélyessé. Az elvakultság, a szemellenzők feltétele ijesztő volt, és amíg olvasod, végig attól rettegsz, hogy mire képesek az emberek, meddig mernek elmenni, és mit tesznek legközelebb, csak azért, hogy ne kelljen észrevenniük az igazságot.

Megannyi kérdés, megannyi gondolat közel 400 oldalon keresztül. Mennyit bír ki egy barátság? Mennyire fontos a győzelem? Milyen szülőnek lenni? Képesek vagyunk mindentől megvédeni gyermekeinket? Mit ér egy közösség összetartozás nélkül? Ez a könyv nem fekete vagy fehér. Csak a kötőszót kell kicserélnünk. Fekete és fehér, mert e kettő egymás nélkül nem létezik e könyv lapjain és a világban sem.

A Mi vagyunk a medvék elgondolkodtatott, megérint és Backman-függővé tesz. És jó hír, hogy hamarosan, várhatóan október 31-én újabb kiadás érkezik belőle a könyvesboltokba az Animus kiadó jóvoltából.