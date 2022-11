Ezt a célt szolgálja a Nemzetiségi-Roma Kulturális Központ által létrehívott verseny is. Hagyományt őriznek, ami segíti a gyerekeket az identitás keresésben és az önmeghatározásban is. A gimnázium szakmai igazgatója, Dezső Gabrielle elmondta, hogy a versenyen szeretnék megtalálni azokat a tehetséges fiatalokat, akik továbbviszik és éltetik a kultúrát. 2021-ben a pandémia időszakában szervezték meg az első versenyt, amire negyven nevezés érkezett az ország számos részéről. Idén még többen jelentkeztek és még több helyszínről. Összesen 92 fő általános iskolás diák pályázott, több kategóriában. A versennyel lehetőséget és esélyt szeretnének teremteni arra, hogy a tánc-, zene- és énekoktatásban részesülő gyerekek megmutathassák tudásukat és továbbfejleszthessék azt. A Gandhi Gimnázium nem titkolt célja a megmérettetéssel az is, hogy a fellépők a pécsi gimnáziumot válasszák továbbtanulásuk helyszínéül.

Fontos megemlíteni, hogy a zsűriben olyan nemzetközileg elismert szakemberek foglaltak helyet, akik példaképként is szolgálnak a gyerekek számára. A zsűri elnöki pozícióját a Kossuth-díjas énekesnő, Lakatos Mónika töltötte be. A versenyzsűri további tagjai Rostás Mihály, a Romengo együttes vezetője, Szilvási István énekes, műsorvezető, Lakatos György zenepedagógus és a Romano Glaszo együttes vezetője, valamint Orsós Péter táncoktató voltak. Ezek a személyek állandó tagjai a Nemzetiségi-Roma Kulturális Központ rendezvényeinek és nemcsak mint szakemberek, hanem mint emberek is a gyerekek és fiatalok mellé állnak, hogy átadják nekik a tudást és az ismeretet.

A gyerekek számára azonban ez a verseny többről is szól. A megmérettetés első fellépőjét sikerült elcsípnünk pár szó erejéig, aki épp nagy izgalmak közepette jött le a pódiumról. Raffael Blanka Mágocsról érkezett, aki első sorban azt várta a versenytől, hogy örömet okozhasson családjának és a közönségnek.