Az Európai Art Mozi keretében hetedik alkalommal várja az európai művészfilmek kedvelőit 40 ország 700 art mozija, köztük a pécsi Apolló Mozi is. Az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége és az Európai Cinemas hálózat kezdeményezésére jött létre ez a határokat átívelő egy napos filmünnep. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a művészmozik és az európai filmművészet fontosságára és sokszínűségére. A baranyai megyeszékhelyen öt filmet vetítenek le a nap folyamán. Elsőként egy magyar filmdrámával, a Jövő nyár című alkotással indítanak, amely egy nehéz témával, a tizenévesek öngyilkosságával foglalkozik. De műsora tűzik a Nyolc hegyet is, ami két gyerek barátságát és felnőtt életük harcait mutatja be. A harmadik film egy őszibarack termesztéssel foglalkozó család boldogulását eleveníti meg az egyre nehezebbé váló mezőgazdasági szférában. Negyedikként a Veszélyes lehet a fagyi magyar romantikus-vígjátékot vetíti az Apolló Mozi, amelyben egy ikerpár a főszereplő. Az utolsó film pedig a digitálisan felújított, 1980-as, Sir Anthony Hopkins főszereplésével készült Az elefántember című filmdráma.

A választás nehéz a filmek között, hiszen mind érdekes témát dolgoz fel, egymás után pedig nem tudjuk meg nézni őket, mert átfedések vannak a műsoridejük között. De bármelyiket is választjuk, biztos, hogy nem lövünk mellé.