– A pénz beszél, nem volt ez másképp akkor sem! – véleményezte találóan a hallottakat a bemutató egyik résztvevője.

A rendszeres, történelmi ismereteket is átadó bemutatókon a Zrínyi-féle viseletek elemeit is megismerhetik a látogatók. Szó esik a fejfedőbe tűzött tollak szerepéről is, amely Magyarországon – több környező országtól eltérően – elsősorban díszít, s nem a katonai rangról árulkodik.

A várban tartott programok célja túlmutat az egyszerű szórakoztatáson és ismeret­átadáson, ez a hagyományőrzők hozzáállásából is látszik.