A Harmadik Színházban most vasárnap és hétfőn Le Nouvel: Churchill és Garbo címmel látható a budapesti Rózsavölgyi Szalon játéka, mely A vén oroszlán és a titokzatos szfinx megjelöléssel kerül műsorra Hegedűs D. Géza rendezésében, az ő és Nagy-Kálózy Eszter szereplésével. A történet valós alapokra építkezik: Monte-Carlóban 1959 júliusában Onassis görög milliárdos hajóján fut össze a két híresség. Jön egy premier is a teátrumba, 25-én 19 órakor, Moravetz Levente darabja és rendezése, a Közjegyző az emeleten. Ebben a vígjátékban ugyancsak ismert fővárosi művészeket láthatunk, többek között Szőke Zoltánt és Gyebnár Csekkát a Barátok közt, valamint Madár Veronikát és Suhajda Dánielt a Jóban Rosszban tévésorozatokból. Másrészt egy sikermű hazatérésének is tanúi lehetünk: a színház Örkény ciklusának – az elmúlt pár évtizedben öt Örkény István drámát is játszottak – legutolsó, a Kulcskeresők előadását a Déryné Program keretében 2022 márciusa óta országszerte nyolc helyszínen is eljátszották. Novemberben viszont egyetlen alkalommal, 22-én este 7 órakor visszatér a Harmadikba a darab.