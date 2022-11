– Teljes elánnal csináljuk ismét a fesztivált! – összegez Trubics Zorán főszervező, s azt is megtudtuk, mit jelent ez tételesen az idén. A koncertsorozat szokatlan módon egy különálló felvezető műsorral kezdődik december 16-án 19 órakor az Expo Centerben, ahol a Csík zenekar lép fel (a Quimbyből Kiss Tibor érkezik sztárvendégként). Kiderült az is, úgy áll ez össze, hogy a Csík zenekart egyik évben a Kodály Központ hívja meg, a másik esztendőben Trubics Zorán szervezi pécsi szereplésüket, s ez van idén soron. Eredetileg ezt a koncertet a POTE aulába tervezték, a már eladott jegyek még erről szólnak, de az energiagondok miatt a PTE Romhányi aulája bezár (a vizsgaidőszakban sem nyit ki), így a Csík zenekar rendezvénye átkerült az Expo Center első nagytermébe (Angs­ter-terem), a fűtött kőépületi részbe, tehát nem a hátsó sátortetős (Zsolnay-terem) területre. A POTE aulás jegyek viszont ide is érvényesek!