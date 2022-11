– Az is célunk, hogy a horvátság kultúráját minél szélesebb körben megismertessük, s szeretnénk, hogy az intézmény a jövőben is szép ékszere maradjon a városnak, s büszkék lehessünk arra, a horvátok ilyen intézményt is működtetnek Magyarországon, ahol a nemzetiségi kultúrák sokféle támogatást kapnak – mondta lapunknak Sárosác Mihály, a klub vezetője.

Az August Šenoa asszonykórus a ‘80-as években a horvát óvoda dolgozóinak összefogásával indult el Matusek László kántortanító szakmai segítségével, s hamarosan a klub lett az otthonuk. Jelenleg tizenkét taggal működnek, közülük hárman az alapítás óta énekelnek.

– Fő célunk az örökségünk továbbadása a hallgatóságnak és fiatalságnak egyaránt, ezért szeretnénk minél több új, fiatal tagot is bevonni a kórusba – mondta a női kar vezetője, Bosnyák Márkné. A daloló hölgyek népdalok mellett horvát slágereket, kórusműveket és egyházi énekeket is előadnak. Rendszeres zenei szolgálatot biztosítanak minden hónap utolsó vasárnapján a Szent Ferenc templomi horvát szentmiséken. Minden évben adventi koncertet tartanak, a baranyai horvát falvak rendezvényeinek rendszeres fellépői, de számos külföldi fellépés is áll az énekesek mögött.

– Örömmel tapasztaltuk, hogy a példánk nyomán több horvát énekkar is létrejött a megyében. A fellépéseken minden kórustag a saját etnikai közösségére jellemző népviseletet ölti magára, így a drávamenti horvát és sokác, a Pécs környéki bosnyák és sokác, illetve a hercegszántói sokác népviselet is megjelenik – mesélte a kórusvezető.