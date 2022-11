Ilyen esemény árnyékolta be a Fekete Párduc 2 részének elkészültét is, hiszen a címszereplőt megformáló Chadwick Boseman hosszan tartó, súlyos betegség után távozott közülünk. A rendező, Ryan Cooglernek így szem előtt kellett tartania, hogy a folytatásnak nem egy szimpla Marvel képregényfilmnek kell lennie, hanem egy, a színészről tisztelettel megemlékező alkotásnak is. Utóbbit sikerült is megvalósítani. A film kezdete, a montázs, a zárójelent és az egész filmet végig kísérő gyász, respektus az elvesztett hős iránt ezt bizonyítja. Azonban itt nem csak egy karakter haláláról van szó, hanem egy barát, egy kolléga elvesztéséről, így a könnyek sem hatottak műnek. Viszont, hogy képregényfilmként is megállja a helyét abba már helyenként bele lehet kötni, de a “Kedvelem mérleg” mégis a pozitív irányba billen.