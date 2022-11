Összesen négy éttermet jutalmaztak a fenntartható vendéglátást méltányló Zöld Csillaggal, örömünkre az egyikük a hosszúhetényi régi malomból kialakított Almalomb. Amely ráadásul duplázott, hiszen az ugyancsak falubeli Hosszú Tányérral, valamint a pécsi Morzsával és a villányi Sauska 48-cal karöltve a 33 vidéki „ajánlottnak” talált vendéglátóhely sorába is befőzte magát, vagyis vendégeik mostantól Michelin Tányérokból falatozhatnak. A pécsi gasztronómia és a szélesebben vett villányi borkultúra színvonalára és hagyományaira építve utóbbi kettő kapcsán mondhatjuk, szomorúak is lettünk volna, ha e két településről nem rangsorol valakit ide a Michelin.

Ám a hosszúhetényi duplázás a két étterem évtizedes nívós múltját ismerve is Guinness-rekord-gyanús meglepetés. Akár onnan nézzük, hogy a Zengő lábánál megbúvó kistelepülés éttermeinek a fele a rangos listára került, akár onnan, hogy itt alig 1600 lakóra jut egy Michelin Tányér – Budapesten a 14 ajánlás csak 140 ezer polgáronként dukál. A díj értékét sokatmondóan mutatja, hogy közösségi oldalán egyikük már angolul is az előzetes helyfoglalás szükségességére figyelmeztet. Valljuk be, ez nem is csoda, hiszen ki ne szeretné mielőbb megkóstolni mondjuk a Hosszú Tányérból a bazsalikomos körtelevest tökmaggal és nyúlcombbal, majd egy marhapofát zellerrel, uborkával és nudlival; vagy akár az Almalomb konfitált fűszervajas kacsacombját sajtos karalábékrémmel és édesburgonya gnocchival?