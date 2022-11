Az önkormányzat az idén is ajándékkal kedveskedik a község gyerekeinek. Már folyik az ajándékokkal teli cipősdobozok gyűjtése, amelyeket karácsony előtt osztanak majd ki a helybeli családoknak. Emellett Mikulás-ünnepre is készülnek december 4-én, a polgármesteri hivatalban. Meleg teával és szaloncukorral, illetve ajándékkal várják a gyerekeket, de közös fotózkodásra is nyílik majd lehetőség. Jelentkezni a polgármesteri hivatal ajtaján lévő postaládába elhelyezett pár soros levéllel lehet, november 28-áig.