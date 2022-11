A szabadtéren felállított alkalmi műteremben számtalan helyi család, baráti kör fotózkodott és szépszámú portré is készült. Ebből a képanyagból válogatott a fotós társaság (Szűcs Boglárka, Dobszai Péter, Dobszai János, Hizsnyik Bori, Szemelyácz Máté), és a „Búcsú az Ősztől…” rendezvény keretében be is mutatják az intézmény könyvtárában. A kiállítást Bogárdi Aliz nyitja meg. Énekes műsorral közreműködik: Szűcs Boglárka.