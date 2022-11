A Csorba Győző Könyvtár támogatásával a városban hét könyvtári olvasóklub működik. A csoportok sokszínűek. Vannak nyitott és zárt csoportok, de korosztály orientáltak is, mint például a Könyvtámasz Könyvklub, amelyet a 13-16 év közöttiek számára hoztak létre. A fiatalok itt könnyedebb és nehezebb témájú könyvekkel találkozhatnak. Utóbbiak általában a korosztály problémáira, nehézégeire fókuszál, ez által segítve azok feldolgozását a hétköznapokban.

A Könyvjelző Olvasóklub tagjai 2012 óta osztják meg egymással gondolataikat havi olvasmányukról. Ezzel ellentétben az Apáczai Könyvklub és a Fülszövegelés Olvasóklub viszonylag friss alakulások. Utóbbit másfél évvel ezelőtt hívták életre és a találkozók kulisszáiba Storczné Révész Ágnes avatott be minket. A tagok elsőként beszélgetnek a könyvről, kifejtik véleményeiket, mesélnek az érzéseikről. Ezt követően az adott kötet kérdéseire, témáira, a felvetett élethelyzetekre és problémákra keresik közösen a választ. Mindemellett arra is szakítanak időt, hogy az olvasók elmondhassák, hogy ők mit visznek magukkal ebből a könyvből. A beszélgetést pedig mindig más-más feladatokkal is színesítik, mint például kvízzel, bingóval, csapatvetélkedővel, társasjátékkal. Előfordult már olyan is, hogy egy Indiában játszódó regény kapcsán az egyik csoporttag indiai étellel készült.

Ezeken kívül működik még a városban a Baráti Olvasók OlvasóKlubja (BOOK), amely egy biblioterápiás csoport. A beszélgetéseket pedig Villányi Róza biblioterapeuta szokta vezetni. Mindezek mellet Pécs olvasó közösségeinek sorát erősíti és színesíti a Griffaton és a Kibeszélő Könyvklub is. Utóbbi egy zárt csoport, amelyet 2013-ban alapított akkor még két könyvtár szakos hallgató, Kincse Anna és Gűth Csilla, akik elmondták, hogy az olvasás alapvetően egy magányos tevékenység, de jó, ha van egy hely, ahol hozzánk hasonló, olvasni szerető emberekkel tudunk beszélgetni egy-egy könyvélményünkről.

Egy olvasóklub eredet története

A Kibeszélő Könyvklub egy aranyos könyvtárossal, Szentirányi Zitával kezdődött Kincse Anna és Gűth Csilla egyetemi évei alatt. Sokat beszélgettek és könyvklub ötlete is egy ilyen alkalommal született. Akkori közös olvasmányuk, a Krumplihéjpite Irodalmi Társaság is inspirálta őket, hogy létrehozzanak egy közösséget. A klub elindult, ami kezdetben ismerősökből tevődött össze. Egyetem után azonban szünetet kellett tartaniuk. A klub ugyan nem működött, de Anna és Csilla barátsága megmaradt. A sors pedig úgy hozta, hogy egy kis idő elteltével újra egy helyen kezdtek el dolgozni, ami újra felélesztette a klubot. Más névvel, új tagokkal alakult meg, hogy minden hónapban egyszer összegyűljenek a Pécsi Kulturális Központban található Minerva Fiókkönyvtárban.