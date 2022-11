A XX. század elején a német fővárosban sok magyar művészünk alkotott vagy állította ki remekeit, köztük Scheiber Hugó is. Az Önarckép szivarral című műve a tárlat egyik kiemelt darabja, valamint a Pécsről érkezett műalkotások egyike is. Berlin inspiráló közegnek számított honfitársaink körében és itt nagyobb nemzetközi figyelmet is kaphattak, mint máshol. Gyümölcsöző időszak volt ez művészeinknek, akik gazdagították a berlini avantgárd irányzatot, ami azonban nem teljesedhetett ki. A nemzetszocializmus megszakította kibontakozását és ez az időszak a feledés homályába veszett. De most újra a reflektorfénybe kerül a Berlinische Galerie által, hogy felidézze a magyar művészek és Berlin közötti szoros kapcsolatokat.

Az összesen 201 alkotást felvonultató tárlat a „Magyar Modern. Ungarische Kunst in Berlin 1910-1933” nevet kapta, amely a rendszerváltás óta a legnagyobb szabású németországi magyar múzeumi kiállítás.