– Elsőként kapta meg a Balikó Tamás Nívódíjat, hogy fogadta az elismerést?

– Nem számítottam rá… Húsz évvel ezelőtt Balikó Tamás szerződtetett Pécsre, tíz évig volt az igazgatóm, sok darabban partnerem is. Az első közös előadásunkban, a My Fair Ladyben ő Higgins professzort játszotta, én Elizát alakítottam. Úgy gondolom, karizmatikus egyénisége, a színház iránti alázata példaértékű volt. Ezzel a díjjal az ő személyisége is összeforr, így igazán megtisztelőnek tartom, hogy engem választottak.

– Húsz éve erősíti a Pécsi Nemzeti Színház társulatát. Mi változott leginkább az elmúlt időszakban?

– Akkoriban nagyobb volt a társulat, de úgy látom, most kezd újra feltöltődni, egyre több fiatal kolléga érkezik. Érdekes tapasztalat számunkra, akik már húsz éve itt vagyunk, hogy néhányan most már talán ránk néznek úgy fel, mint tapasztalt színészekre, és adnak a véleményünkre. Fontos az, hogy az ember jól érezze magát a munkahelyén, szeresse a kollégáit, számomra ez megadatott itt.

– Sokszínű karakterekben mutatkozott be, köztük jó humorérzékét is bemutatta. Voltak emlékezetesen vicces szerepei?

– A komikai vénámat először nem is tudatosítottam, főként naivákat játszottam. De már fiatalon hamar megtaláltak a viccesebb karakterek, a My Fair Ladyben is voltak humoros jelenetek. De kellettek ehhez a rendezők, akik meglátták bennem a komikus oldalamat. Emlékezetes előadás volt Feydeau A hülyéje – ebben Lipics Zsolttal alakított kettősünket máig sokan emlegetik. A rendező célja az volt, hogy játsszak egy meglehetősen furcsa karaktert. A vastag szemüveg önmagában nem volt elég bizarr, így kitaláltam, hogy a fogorvosommal készíttetek egy nagy műfogsort, amitől beszélni sem tudtam – ez nem is jelentett gondot, ugyanis a karakterem süketnéma is volt. Lipics Zsolt pedig úgy próbált szólongatni, hogy egy elemes lámpával villogott nekem. Óriási siker volt!