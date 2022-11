Felidézte legemlékezetesebb szerepeit, szóba került a humoros, komikus oldala is – együtt nevettünk az A hülyéje című előadás vicces pillanatainak felidézése során. A pécsi társulatnál 20 éve játszó színésznő azt is elárulta, hogyan teremt egyensúlyt a munka és a magánélet között, mesélt a családjában visszatérő művészi, zenekedvelő vénáról. Stubendek Katalin már kislány korában eldöntötte, hogy színésznő szeretne lenni, a versek és a szavalás szeretete is megerősítette ezt benne. Elmesélte, inspirációt jelentett számára operaénekesnő keresztanya, édesapja pedig a mai napig kórust vezet Komáromban. Három lánya közül a legidősebb anyja nyomdokaiban járva szintén színésznőnek tanul, a legkisebb pedig a Valahol Európában Pötyijeként is bemutatkozott.