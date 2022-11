A Neoton Família a maga idejében Erdős Péter, a Hungaroton kiadó igazgatójának révén a legjobban menedzselt magyar együttes volt, melynek következtében sokat léphettek fel külföldön is. Legnagyobb külföldi sikereiket Japánban aratták, ahol 1983-ban Time Goes By című dalukkal megnyerték a Yamaha Fesztivál nagydíját Tokióban.

1990-ben, Erdős Péter halála után az együttes kettévált, és megindult a lassú hanyatlás, majd az évekig tartó tetszhalott állapot. Néhány éve aztán újra összeálltak, lenyomtak elsőként egy nagy sikerű koncertet a Puskás Ferenc Stadionban, majd a fogadtatás láttán eldöntötték: talán most együtt is lehetne maradni egy időre, koncertezgetni, fellépegetni.

A Neoton a nyolcvanas évek végének zenéje. Már túl vagyunk a hétvégi telkes, barna Wartburgos időkön, de még messze nincs teljes szétszakadás. Már bezáróban a félelem háza, de még nem lehet biztos benne senki, hogy lakat is kerül rá. Már szólhat Wham a rádióból, de a Poptarisznya műsoridejének felét még illedelmesen a magyar zenekaroknak adja. Már vannak táncos lányok a videoklipeknek nevezett képsorokban a tévében, de fedetlen mellekért a szilveszteri Szuperboláig kell várni. Érdekes volt az a világ, még ha belülről nem is tűnt annak. Ekkor volt tehát a csúcson a Neoton – és hogy mégsem tűntek el a süllyesztőben mára teljesen, az nagy mértékben köszönhető annak, hogy nosztalgiahullám most éppen az ő korszakuknál tart. Aki tehát ebbe szeret belebambulni, annak ott a helye a mostani, december harmincadikai koncerten is, a Lauber Dezső Sportcsarokban.