A Baranya Bokréta Népdalkör nevéhez hűen baranyai, szűkebben pécsváradi dalcsokrot mutatott be, az Énekvarázs Dalkör tagjai pedig népek dalait dolgozták fel. És felléptek táncosok is. A Búzavirág Népdal és Néptánckar a Rózsa, rózsa című koreográfiát mutatta be, a Nyugibuli Tánccsoport Szederkényből Hajózás a Karasicán címmel laza stílusú táncot hozott.

A határon túli magyarokat a Pélmonostori Asszonykórus képviselte. A csoport fiatal férfi karnagy vezetésével,

szívből átélt magyarságtudattal, tiszta, szép hangon énekelte Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet és Halmos László népdalgyűjtéseit.

A program üde színfoltja volt a Swing Ladies trió, mely Egy kis Amerika című műsorával megidézte a swingműfaj

legismertebb slágereit. A Decsi Hagyományőrző Férfikórus Sárközi népdalokat adott elő érces férfihangon, elegáns

hagyományőrző viseletben. Majd Szabó Sándor kórusvezető tanította meg a jelenlévőkkel a De szeretnék csillag

lenni az égen… című sárközi népdalt, s így a program zárásaként az összes résztvevő együtt énekelt.