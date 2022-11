Lehet, hogy sokan nem vallanánk be, de valamilyen formában mindannyian szeretjük a kvízjátékokat. Az az időszak, amikor a legtöbb televíziós csatorna legalább három ilyen műsorral jelentkezett, igazi Kánaán volt. Ezek száma azonban lecsökkent vagy egyáltalán nincsenek is, de a kvíz szerelmesei szívesen szerveznek élő játékokat. Így van ezzel a Magtár Kávézó is.

Kvízeseményüket havonta két alkalommal rendezik meg, ahol szokás szerint hatvanöt kérdéssel és értékes nyereményekkel várják a kvízelni vágyókat. És ami mellett nem mehetünk el szó nélkül: püspökségi címeres borok, finom pécsi sörök, üdítők, helyben sütött sütemények és ízletes szendvicsek garantálják a még jobb hangulatot.

A Magtár Kvízen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezést a [email protected] címen lehet megtenni csapatnévvel, de illik odafigyelni itt is, hiszen pontlevonás nélkül maximum 6 fős csapat állítható ki, minden további két csapattag mínusz 2 pontot jelent.