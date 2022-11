Olyan meséket írt, amelyekben a görög istenek is megjelentek. A mesekönyvek megírásával szerzett tapasztalat meghozta az írónő kedvét a nagyobb lélegzetű, szövevényesebb történetek megírásához, a bonyolultabb karakterekhez. A terv végül körvonalazódni látszott egy ifjúsági regény formájában, akkor azonban még nem tudta, hogy fantasy kerekedik belőle. A mű először egy kortárs ifjúsági regénynek indult, de a szerző rájött, hogy őt ez a téma annyira nem érdekli, és félre is tette a már megírt pár oldalt. Félév után aztán újra elővette a megkezdett kéziratot és a nyitójelenetet ismét elolvasva megszületett a regény fantasztikus vonala. Ekkor döbbent rá, hogy ez az ő zsánere. És ez mennyire igaz is, hiszen már negyedik kötete jelent meg idén, 2022-ben ebben a műfajban.

Az írónő trilógiájában és az új kötetben is fontos szerepet játszik a mitológia. Az elmúlt kor mítoszai mindig is közel álltak hozzá, főleg a görög. Ezt tartja a legemberközpontúbbnak és a legjobban felépítettnek. Szakács Eszter úgy érzi, hogy szerencsések vagyunk, hogy volt egy Homéroszunk és Ovidiusunk, akik által fennmaradtak az akkori történetek. Legújabb regényében az egyiptomiak mítoszait építette be a történetbe. Ez annyiban okozott nehézséget, hogy csak vallási és koporsó szövegekből ismerünk pár történetet, valamint egy-két fennmaradt szépirodalmi műből.

Szakács Eszter vázlat nélkül dolgozik, ösztönösen ír. Vannak ötletei, amiket feljegyez, hogy bármikor felhasználhassa őket, de nem szereti előre megtervezni, hogy mi történik a regényében, mert ő maga is menet közben szereti felfedezni, hogy hogyan alakul hősei sorsa.