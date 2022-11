A festő nevét viselő amszterdami múzeumban egy olyan kiállítást hoztak létre, amelynek központi elemét öt ilyen festmény képezi. Erre a tárlatra engedték be az Exhibition on Screen stábját, akik kiállításon alapuló művészfilmeket készítenek. A Napraforgók vonzásában címet viselő dokumentumfilmjüket november 5-én 16.30-tól az Apolló Moziban is vetítik.