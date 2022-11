A történet főszereplői gazdag turisták, akik egy luxus óceánjárón nyaralnak. Nyugalmukat azonban megzavarja egy harsányan politizáló kapitány, majd a hajó elsüllyedése, aminek következtében a túlélők egy szigeten néznek szembe újabb megpróbáltatásokkal.

Az alkotás a világ legrangosabb filmfesztiválján, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb filmnek járó Arany Pálma-díjat zsebelte be. Így a rendező, Ruben Östlund tagjává vált annak a tekintélyes társaságnak, amely azokat a személyeket foglalja magába, akik kétszer is elnyerték ezt az elismerést. A szomorúság háromszöge emellett több kategóriában is esélyes Oscar-díjra. Vajon mennyit érdemel?