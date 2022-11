A program során több szakértő tart előadást különféle témákból. Szó lesz többek között a jobbágyokra is támaszkodni merő Zrínyiről, de a római Traianus-császár dák háborújáról is hallhatunk. Németh Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa egy nyílt kérdésre keresi a választ „1703-X=Y” című előadásában, nevesül arra, hogy mikor született Zrínyi Ilona. Szóba kerülnek a 17. századi tűzfegyverek Zrínyi-Újvár muskétagolyói kapcsán, valamint az igazságos háború és a Ludovika Akadémia is. A konferencia végén kérdések feltételére és vitára nyílik lehetőség.