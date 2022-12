A jótékonysági táncgálára rövid idő alatt minden jegy elfogyott. A kezdeményezés az Operettszínház egyik táncművészének ötlete volt, ezt felkarolta a teátrum vezetősége is, s szerte az országból csatlakoztak a vidéki társulatok is, köztük a Pécsi Balett.

Kötelességünknek éreztük, hogy bekapcsolódjunk

– mondta lapunknak Vincze Balázs, a Pécsi Balett művészeti vezetője.

– Nagyon kicsi a magyar táncszakma, mindannyian ismerjük egymást. Én művészeti vezetője is voltam a pesti Operettszínháznak, így személyesen is kötődöm az ottani táncosokhoz – fogalmazott Vincze Balázs, aki a megsérült Tóth Nikolettel is dolgozott az elmúlt évek során, a táncos nő számos előadásban megmutatta tehetségét.