A Bázis Addiktológiai Szolgálat 2020-ban indította el kulturális programját, a Kultúr Faktort, amely a művészet beemelésével szeretne több oldalról is rátekinteni a felépülés jelenségére.



– A kezdeményezés igazi beindulását a világjárvány megakadályozta, úgyhogy valójában most van az az időszak, amikor egyrészt visszatekinthetünk az eredményekre, másrészt beszélhetünk a közeljövő terveiről is – mondta el a bama.hu podcastjének legújabb adásában Szalay Péter, a Kultúr Faktor munkatársa.

A beszélgetésből többek között az is kiderült, hogy a függőségek, legyen szó alkoholról, játékszenvedélyről, drogról, vagy éppen társfüggőségről, hasonlóképpen kezelhetők, és a Kultúr Faktor különféle programjai fel tudják hívni a figyelmet a felépülés folyamatának sokszínűségére.



– Mivel a programban olyan művészek szerepelnek, akik maguk is a függőség különféle fázisaiban vannak vagy voltak, a hitelességük megkérdőjelezhetetlen, saját tapasztalaik pedig maximálisan átélhetők mindenki számára

– tette hozzá Szalay Péter.