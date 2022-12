A játékfilm iránti nagy szeretet miatt döntöttem úgy, hogy itt az ideje elolvasni az alapjául szolgáló könyvet, amely 2021-ben új köntösben jelent meg a Kolibri Kiadó jóvoltából. Nem tudom, hogy pontosan mennyi időbe telt a kötet elolvasása, de lehet, sokat mondok, ha azt írom, hogy egy óra. Annyira pici ez a könyv, mégis annyira imádnivaló, de nem csoda, hogy a filmet kicsit ki kellett bővíteni.

Grincs Kikfalva közelében lakik, és teljes szívéből utálja a karácsonyt. Már ha egyáltalán van szíve… Gyűlöl mindent, ami az ünneppel kapcsolatos. Ezért úgy dönt, ellopja a karácsonyt. Véghez is viszi gonosz tervét, ám földbe gyökerezik a lába, amikor meglátja, hogy Kikfala lakói ajándékok nélkül is boldogan ünnepelnek.

Az első és legfontosabb, hogy Tandori Dezső nagyon jól nyúlt a szöveghez. A rímek nagyon jók, ami miatt még érdekesebbé és játékosabbá válik a történet, de még így sem sikerült az eredeti összecsengéseket összehozni, ami miatt néha megakadtam és újra kellett olvasnom egy-egy részt. De rájöttem, hogy többszöri elolvasáskor sem fog rímelni az a néhány sor.

Az illusztrációk magukért beszélnek, amely az író, Dr. Seuss keze munkáját dicsérik. Fekete-fehér rajzok, amelyek azért néha kiegészülnek egy színnel, a pirossal. Sok helyen olvastam, hogy sokakat zavar, hogy maga a Grincs nem volt zölddel ábrázolva, de szerintem emiatt nem veszít grincsességéből.

Akik nem egyszer látták a filmet, azoknak hiányérzetük lehet a kis kötet olvasásakor, hiszen nincsenek háttértörténeteink, nem tudjuk meg, hogy a Grincs miért olyan, amilyen. Arra persze választ kapunk, hogy mit utál az ünnepben, de a miértre nem kapunk válaszolt. Arra magunktól kell rájönnünk. Mivel ez a kötet elsősorban gyerekeknek szól, ezért lehet, hogy egyfajta olyan feladata is van a kötetnek, hogy diskurzust váltson ki a szülők és gyerekek között, és együtt keressék meg a válaszokat a miértekre és arra, hogy mi a karácsony lényege.

A kötet rövidsége ellenére is aranyos, humoros történetet kapunk, amely hat az érzelmeinkre. A könyvben remekül megmutatja a szerző, hogy mi is a karácsony igazi üzenete, hol is lakozik igazából és rá jövünk, hogy a Grincs azért utálja a karácsonyt, amiért néha mi is.

Dr. Seuss: A Grincs

mesekönyv

Kolibri Kiadó, 2021