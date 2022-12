A Klaus - A karácsony titkos története egy sajátos eredettörténet és egy gyönyörű karácsonyi film, ami a Netflix első saját gyártású, egész estés rajzfilmje. Pár évvel ezelőtt nagy esélyekkel indult a Legjobb animációs film kategória Oscar-díjáért, amit azonban végül a Toy Story 4. zsebelt be. A döntést el kell fogadnunk, de a Klaus című film akkor is igazi gyöngyszem az ünnepi animációs filmek rengetegében. A film egy önző postás és egy zárkózott játékkészítő barátságát meséli el, akik közösen igyekeznek örömöt nyújtani egy hideg, zord város lakóinak, akik folyton vitatkoznak.

Charles Dickens novelláját, a Karácsonyi éneket már sokszor feldolgozták, de az egyik legjobb még mindig a 2009-es, Jim Carrey-s változat. A gonosz, kicsinyes és zsugori Ebenezer Scrooge a tőle megszokott módon kezdi a karácsonyt: lehordja jóravaló unokaöccsét és az alkalmazottját is, akit berendel dolgozni még az ünnepek alatt is. De meglátogatják a zsémbes Scrooge-ot az elmúlt, a jelen és a jövendő karácsonyok szellemei, hogy megmutassák neki azt, amit eddigi élete során sosem akart észrevenni. Alapjaiban változik meg ez által a gondolkodásmódja.

A Kisasszonyok című film nem igazán karácsonyi mozi – persze, vannak benne téli, ünnepi jelenetek is –, de az érzelmek azok, amik itt igazán jól működnek, és egyszerűen jó nézni karácsony előtt vagy alatt is. A műben a March család életét követhetjük nyomon, ahol négy lány keresi saját útját, miközben élik életük, és szerelembe esnek. A Louisa May Alcott regénye alapján készült alkotás nem csak egy romantikus regény, hanem egy lélekre ható családtörténet is jól megírt karakterekkel, jellemfejlődéssel, eleven párbeszédekkel, amit még egy kis korrajzzal is megspékelt az írónő. Mindez jól át van ültetve az 1994-es és a 2019-es filmváltozatba is, de mégis különböznek, így mindkettőt érdemes megtekinteni.

Sok online karácsonyi film listán szerepel az Ollókezű Edward is, ami Tim Burton huszonkétéves alkotása, amelyben egy különc, öreg feltaláló egy fiúgyermeket barkácsolt magának. Ez a furcsa, de érző, saját gondolkodásra képes lény majdnem kész, már csak a kezei helyén éktelenkednek ollók. Ezek azonban sajnos ott is maradnak, mert az öreg meghal, mielőtt befejezhetné művét. A jószívű Peg talál rá a fiúra, és magához veszi, mert tudja, hogy a félelmetes kinézet egy érző lényt takar. A városba kerülve Edward segít a lakóknak, és rá talál a szerelem is, ami azonban nem tetszik mindenkinek. Ez nem egy vidám alkotás, inkább szívbe markolóan szomorú, mégis megmelengeti a szívet és tanít is.

Nem megható, és a klasszikus értelemben vett karácsonyi alkotások sorát sem képezi, mégis egyre több helyen bekerül a Legjobb Karácsonyi filmek listába a Die Hard első része. Sokak szerint a Drágán add az életed! csak egy egyszerű akciófilm, ami történesen karácsonykor játszódik. Mások viszont úgy gondolják, hogy ez egy olyan ünnepi film, ami a nem megszokott módon ismételt klisékből dolgozik. John McClane Szenteste, egy céges karácsonyi partire tart, ahol van minden, ami az ünnephez kapcsolódik, karácsonyfa, koccintás, ajándékok, de egy rossz “gyerek” fogságba ejti a dolgozókat, így John-nak kell megmentenie az emberek karácsonyát. Mi ez, ha nem egy igazi karácsonyi történet?