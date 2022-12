Azt mindenképpen meg kell említenünk, hogy a szerző rögtön a könyv elején megadja azokat az instrukciókat, leírja azokat az alapvetéseket, amelyek valójában minden főzésnél evidenciáknak kellene lenniük. Mossunk kezet, vigyázzunk a késsel, ne együnk meg nyersen bizonyos ételeket, és így tovább – már önmagában ezért is kijár egy elismerő fejbólintás. De ezen felül is működik a tanító jelleg: a receptek sorát többször is megszakítja egy-egy ismertető blokk, amelyek szórakoztatóan hívják fel a figyelmet az egészséges életmódra.

A receptekről is essen szó – a legtöbb valóban könnyen és gyorsan elkészíthető, egészséges, de ami még ennél is fontosabb: elérhető alapanyagokat tartalmaz. És ennek kifejezetten tudunk örülni – merthogy nem megy el a kedvünk az egésztől rögtön az elején, annál a mondatnál, hogy „végy egy marék szárított lime levelet”. Itt paradicsompürével indulunk meg csavart tésztával, apróra vágott vöröshagymával – és ennyi elég is a boldogsághoz.

Annabel Karmel: Mókás, gyors és egyszerű – szakácskönyv gyermekeknek

Partvonal Kiadó, 2022