Anno, amikor az 1930-as években az Addams Family ötlete megszületett egyfajta görbe tükörként szolgált az amerikai tökéletes családról. Kezdetben csak képregény formájában hódított, majd rajzfilm- és tévésorozat változata is napvilágot látott. Egészen 1991-ig kellett várni, hogy játékfilmként is élvezhesse a rajongótábor a furcsa család történetét. Nem kis sikert ért el Barry Sonnenfeld rendezése és a folytatásokra emiatt nem is kellett sokat várni. A második rész még megnyerte a közönség szívét, a harmadik azonban már nem. A csalódás és a befolyt összeg alacsonysága miatt csak két animációs film készült azóta a galád családról, de azok sem okoztak igazán maradandó élményt.

Az alkotóknak nehéz feladat jutott osztályrészül. Meg kellett mutatniuk, hogy a Wednesday sorozatnak abban a sorban a helye, ahol a dicséretet osztogatják. Tim Burton neve pedig szinte garancia a sikerre és arra, hogy egy az Addams Familyhez méltó alkotást hozzon létre.

Amit mindenképp le kell szögezni, hogy ez a sorozat teljes mértékben a különcök között is különcnek számító, állandóan feketében és fehérben járó Wednesday története. A legtöbb családtag is feltűnik a történet során, de akkora szerepet ők nem kapnak, mint az ezt megelőző alkotásokban. Az őket megformáló színészek játéka azonban szinte kifogástalan, mégis a főszerepet játszó Jenna Ortega válik mindenki kedvencévé alakításával. Tehetségét remélhetőleg még számos más alkotásban megmutatja majd.

A történetet, ha röviden akarnánk leírni, annyi lenne, hogy a tinédzser lány új iskolába kerül, ahol barátokat és ellenségeket talál, miközben fejlődik és változik az önkeresés útján. Sokakat egy ilyen szöveg visszariasztana a sorozat megnézésétől, hiszen nem egy olyan történetet ismerünk, amelyben különleges képességű fiatalok mentik meg az iskolát, a világot, miközben saját démonjaikkal küzdenek. Talán az a legnagyobb hibája a Wednesdaynek, hogy későn érkezett, így rengeteg klisét felvonultat a fantasztikus elemekkel megtűzdelt tinisorozatokból. Szerencsére ezeket próbálják egy-egy csavarral érdekesebbé tenni, hol kisebb, hol nagyobb sikerrel. De ami miatt igazán ki tud emelkedni a tömegből, az az, hogy horror-, thriller- és krimielemekkel van befecskendezve a cselekmény. A sorozat fő vonalát így egy nyomozás adja. Egyre több rejtélyes haláleset történik Wednesday körül és egyre többen válnak gyanúsítottá. Vannak, akik segítik, vannak, akik hátráltatják a nyomozását és az is előfordul, hogy az életére törnek.

Jogosan mondhatnánk, hogy rengetek olyan alkotást felvonultat a Netflix, amelyben ezen műfajok elemei szintén meg vannak, de Tim Burton elegánsan, mindenki számára fogyaszthatóan nyúl ezekhez.

Ez a sorozat egy tinihorrorba oltott felnövéstörténet, ami helyet ad a humornak, az izgalomnak, a kalandnak, a drámának és az elengedhetetlen románcnak. És egyik esetben sem esnek túlzásba, megfelelő mértékben adagolják őket. Az akciójelenetek közben néhol kilóg a CGI lába, például a szörny elég műre sikeredett, de ez akár lehetett szándékos is, azt a célt szolgálva, hogy a karakter által beemelt horrorelemeket visszafogják, hiszen nem csak ezen műfaj kedvelőit szerették volna megfogni.

A Wednesday egy szerethető és trendi sorozat, ami körül nem hiába nagy a felhajtás. Előnye, hogy nem csak a fiatal korosztály élvezheti, hanem a felnőtteknek is kellemes kikapcsolódást tud nyújtani.