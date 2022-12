– A produkció azért is különleges, mert a pécsi előadás során a balett librettót és a regény történetét ötvöztem – árulta el a koreográfus, a Pécsi Balett művészeti vezetője. Így a Kodály Központban arra is fény derül, hogy ki is volt valójában diótörő, s miért áll viszályban a gonosz Egérkirállyal.

A diótörőhöz Vincze Balázs először a Pécsi Balett számára készített koreográfiát, majd a Pannon Filharmonikusok és a Bóbita Bábszínház bekapcsolódásával egészült ki az előadás nagyszabású koprodukcióvá. Nem titkolt célja, hogy karácsonyi hangulatot teremtsen a nézők számára.

– A legtöbb embernek a karácsony a legmeghittebb ünnep, amit családja körében tölt el, az év végi megnyugvás ideje. A diótörő története hozzám is közel áll, s úgy látom, sokan ismerik és szeretik ezt a mesét, amely szintén karácsonyi miliőben játszódik, egy kislány kalandos álmát meséli el – számolt be Vincze Balázs.

A Pécsi Balett táncművészeit élőben kísérik a Pannon Filharmonikusok, a Bóbita Bábszínház művésze szintén a előadás tevőleges résztvevőjeként szerepel a produkcióban.

A látványos előadásban láthatunk spanyol, orosz, kínai táncot, visszaköszön a híres rózsa-keringőt is. A Kodály Központ színpadán több tehetséges gyerekszereplő is bemutatja tánctudását.