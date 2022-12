Mindkét helyszínt meglátogatva biztos, hogy kedvet kapunk ahhoz, hogy saját magunk is készítsünk egy-egy kerámiát, amire lehetőség is adódik a kerámia élményfestés által. Ha pedig haza is szeretnénk vinni emlékbe egyedi, autentikus szuveníreket, amelyek akár ajándékként is megállják a helyüket, akkor a Zsolnay Infopont & Shopba érdemes ellátogatni.

Ha közelebbről is szeretnénk elveszni a csillagok világában, akkor az ország egyetlen Planetáriuma is várja az érdeklődőket. De ha ez nem lenne elég, és igazi űrhajósnak szeretnénk érezni magunkat, szeretnénk megtapasztalni a súlytalanságot a nemzetközi űrállomáson, vagy szívesen részt vennénk az első Holdra szálláson Neil Armstronggal, akkor érdemes ellátogatni a VR Univerzumban. Ha nem az űr vonz minket, akkor lehetőség van búvárkodni a tenger mélyén, vagy elutazhatunk a Föld bármely pontjára.

December 21-én és 22-én idegenvezetők segítségével megismerhető lesz a Zsolnay Mauzóleum misztikus épülete és a téli napforduló páratlan fényjelensége, amikor is a Nap a zeniten áll, és a beeső fény feltárja az eozin titkát.

A páratlan jelenségek kedvelőit elkápráztatja a "Zsolnay rózsaszínben" tárlat. Ha a kortárs kiállítások a szívünk csücskei, akkor az m21 Galéria tereiben három tárlat is megtekinthető. Az egyik ötven ország ismert tervezőgrafikusainak alkotásait mutatja be, Plakátok a világ körül címen. A másik a Mozgásban nevet viseli, ami 5 külföldi és 5 magyar egyetem grafikai szakos hallgatóinak munkáit szemlézi. A harmadikon Czakó Zsolt televíziós főcímeiből látható válogatás, Másodpercek 1997-2010 címen.

A humort sem hanyagolja a Zsolnay Örökségkezelő Kft., és egy komolyzenei stand-uppal is készülnek a két ünnep között. Bősze Ádám, aki több, mint tíz éve vezeti az Újévi Koncert televíziós és rádiós közvetítését Magyarországon, most bevezeti a hallgatót ebbe az utánozhatatlan „umcacca” világba december 29-én.

A téli szünetben az időutazó séták sem maradnak el Pécs belvárosában. Az Ókeresztény Mauzóleum vezetett sétája során 1600 évet léphetünk vissza az időben.