December 17-én a Püspöki Kincstárban a karácsony titkával ismerkedhetnek meg rendhagyó módon a regisztrált érdeklődők – az adventi múzeumpedagógiai foglalkozáson választ kaphatnak a résztvevők arra, hogy milyen hangokat hallhattak, milyen szagokat érezhettek a pásztorok a betlehemi jászol előtt állva.

Szintén december 17-én liturgikus vezetésre is várják a látogatókat a pécsi székesegyházban. A bazilikát mint liturgikus teret Kovács József püspöki titkár mutatja be az érdeklődőknek. A tematikus vezetés alkalmával a résztvevők nem csupán művészettörténeti szempontból ismerhetik meg az épületet, hanem hangsúlyt kap az abban látható páratlanul gazdag keresztény szimbolika, illetve a templom tereinek liturgikus funkciója is.

Másnap pedig 15.30-kor veszi kezdetét a „Szállást keres a Szent Család” című zenés, énekes ájtatosság a belvárosban. A menet a Magtár Látogatóközponttól indul, és a Szent István tér–Ferencesek utcája–Széchenyi tér útvonalon halad.