Ezt ne hagyja ki! Szereplők a bibliai jászol mellett

Segítünk megfejteni, hogy kik is a most állított betlehemek figurái Megyeszerte állítanak betlehemeket, amelyek az ünnep eredetét idézik meg. Pécsen különös érdeklődés övezi a ferences betlehemet, életnagyságú, gondosan megmunkált figuráival. De kik is a bemutatott jelenetek szereplői?