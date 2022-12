Országos híre van a Pécsi Harmadik Színháznak arról, hogy a kortárs magyar drámának állandó játszóhelye, ahol megkülönböztetett helyet kapnak Örkény István, Háy János Spiró György, Egressy Zoltán és mások művei. A Harmadik legújabb bemutatója ismét egy Spiró darabot porol le, a Csirkefejet, mely az író legjobb nyolcvanas években született drámája. Ennek megfelelően három évtizeddel ezelőtt, 1988-ban Vincze János már színre állította. Nem is akárhogyan, ezzel alapozta meg a teátrum országos ismertségét. Spiró György és a Pécsi Harmadik Színház kapcsolata azóta töretlen, itt volt a Kossuth-díjas író két művének ősbemutatója, a Kvartetté 1997-ben, a Szappanoperáé 1999-ben. A Kvartett különösen nagy karriert futott be, rengeteg díjat nyert és 234 előadást ért meg. A Szappanoperát pedig meghívták 2000-ben az Országos Színházi Találkozó versenyprogramjába. Az új évezredben is jött még két Spiró-bemutató, a Prah 2007-ben és a Príma környék 2013-ban.