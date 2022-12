– Hogy jön létre egy ilyen kapcsolat?

– Esetünkben a hegedűsünk, Szabó Attila töltötte be az összekötő szerepét, ő ugyanis korábban rendszeresen fellépett a pécsi Kispál és a Borzzal. Attila az efféle átdolgozások készítésében igen aktív, ő kereste meg Kiss Tibort is a Most múlik pontosan újraértelmezésével.

– Miről szól a pécsi koncert, Kiss Tibor ebben az egy számban lesz közreműködő?

– Készültek korábban más közös dalaink, amiket a közönség alig ismer, szóval lesz egy teljes quimbys blokkunk. Emellett mi a kis-magyarországi és az erdélyi népzenéből adunk válogatást.

– Mivel egészült ki az elmúlt másfél évtizedben a népzene-rock csomag?

– Cseh Tamás-számmal, valamint Presser Gáborral és Karácsony Jánossal is voltak közös szerepléseink. Mostanában pedig Lokomotív GT-turnéval járjuk az országot, s egy-két alkalommal Kovács Kati is velünk énekelt. A Dal a miénk címmel ebből bakelitlemezt is megjelentettünk, s túl vagyunk több mint húsz koncertállomáson. De olyan jó a visszajelzés, hogy várhatóan jövőre is folytatjuk.

– Jövőre 35 éves jubileumát ünnepli a Csík Zenekar. Terveznek esetleg egy nagy bulit az összes eddigi rockszereplővel?

– Nem rossz ötlet, de sok verziót mérlegelünk, és még nincs kialakult végső változat.

– Mivel ajánlaná a mostani pécsi koncertjüket?

– Ígérhetem, hogy a közönség Csík Zenekarral kapcsolatos elvárásait maradéktalanul teljesítjük. Elhangzanak a nagy slágerek, lesznek új dalok, és Kiss Tibi színpadi varázsára is építünk. Nekünk pedig mindig ünnep Pécsett játszani, s remélem, most is sikerül ünnepi hangulatot teremteni hozzá.