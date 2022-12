A város adventi programsorozatának főnapján iskolások is fellépnek, emellett helyi kötődésű előadók (Zoric Szonja, Ács Cintia, Kovács Réka, Matisa András, Szávuly Anna) varázsolnak majd ünnepi hangulatot a várudvarba. A várkápolnában egy betlehem-kiállítás is lesz, a látogatók Szentgyörgyváry Péter várkapitány betlehem-gyűjteményén kívül azokat az alkotásokat is megtekinthetik, amelyeket a helyi általános iskolák alsó tagozatos diákjai készítettek. Ezeken kívül minden megtalálható lesz, ami a karácsonyi hangulatot fokozni tudja: sült gesztenye, kürtöskalács, forralt bor, házi finomságok széles kínálatával találkozhatnak majd a várba érkezők.