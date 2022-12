– Lenyűgöző előadást láttam Kiskunlacházán, ahol tíz–tizenöt éves gyerekek adták elő a Pál utcai fiúk musicalt fantasztikus, európai színvonalon. Már kétszer is elmentem megnézni. Ez is Molnár hagyatékának az ápolása: viszem a hírét, ahova csak tudom, milyen csodálatos ez a produkció. A Pál utcai fiúk a mai napig megható számomra. Hazaszeretetről, árulásról, barátságról, az adott szó erejéről és a megbocsátásról is tanulhatunk belőle – számolt be Lukin Ágnes.

A dédunoka maga is sikeres karriert tudhat maga mögött, televíziós rendezőként a mai napig tevékeny.

– Mindenevő voltam és vagyok, a híradótól kezdve a reggeli műsorokig sokféle adásban vettem részt. Rengeteg élő közvetítést rendeztem, ez volt az én specialitásom. Nagy büszkeségem a Budavári Palotakoncert, amelyet minden évben én rendezhetek meg. Máig dolgozom, nyugdíjasként is, kisebb zenei csatornákkal is együttműködöm, de sokáig foglalkoztam sporttal is, amit szintén nagyon szeretek

– számolt be pályájáról Lukin Ágnes.