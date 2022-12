Szerkesztőségünknek elárulta, hogy szinte minden mozzanatra emlékszik. Ahogy Bogárdi Alizzal és Babarci Bulcsúval megzenésítették az első verseket, amikor az első önálló műsorral fellépett a Pécsi Harmadik Színházban, amikor először léptek fel zenekarként, ahogy felvették az első lemezt Nagy Bandó András verseiből, ahogy Mentovics Éva gyermekeknek szóló verseit zenésítették meg Pozsgai Tamással, Etlinger Mihállyal és Bükösdi Gáborral. Aztán megszülettek az első saját dalok, s a dalokból történetek lettek, például Baksa Péter Pécsi bácsijával. Említésre méltó, hiszen egy egész fesztiválsorozatot hozott magával sok csodás „Pécsi Nénivel és Bácsival”. Bemutattak, összehoztak nemcsak csodás embereket, de generációkat is Pécs városában, ugyanakkor országszerte énekelték a dalt, ami városunkba hozza e napig is a látogatókat. Emellett megemlítette Bogárdi Aliz Adventi gyertyák, valamint Tóth Álmossal Édesanyám dalát, amelyeket országunk számos iskolájában énekelnek a gyerekek ünnepi alkalmakon.

Az elmúlt 15 év alatt 900 koncerten, 2600 gyerekfoglalkozáson – zeneovikon, zenebölcsiken, színjátszó órákon – többszáz gyermek táboroztatásán vannak túl és a frontember úgy érzi, nincs megállás.

Hogy miben rejlik a zenekar sikerének kulcsa? Tamás Éva úgy gondolja, hogy mindannyian hittek, hisznek abban, hogy amit csinálnak, annak van létjogosultsága. Örömet, önfeledt pillanatokat, közös játékot hoznak a gyerekek, családok életébe, mindezt kiváló zenével és minőségi szövegekkel, melyek bár könnyen tanulhatók – információkban is gazdagok. A közösségi élményre, az együtt megélt pillanatokra pedig mindig is szükség volt, van és lesz is. A hite a Játéktárban minden nehéz időszak, kihívás ellenére is állandó, s ugyanolyan szívvel, gyerekek iránti rajongással és tisztelettel áll színpadra, mint 15 évvel ezelőtt.