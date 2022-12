Otthon érzi magát a konyhában is

Pécsett, 1974-ben született Danyi Judit. A TÁSI-ba járt általánosban sporttagozatra. A helyi Széchenyi Gimnáziumban érettségizett, emelt szintű angol tagozaton. Szerzett végzettséget multimédia-fejlesztő és programozóiskolában is. Jelenleg a PTE Egészségtudományi Karán oktatásszervezéssel foglalkozik. Gyermeke nincsen, de boldog párkapcsolatban él. Testvére Danyi Gábor, a sikeres kézilabdaedző. Szabad­idejében Judit imád sütni-főzni, sőt még azt is elkészíti a szívéhez közel állóknak, amit maga annyira nem is kedvel.