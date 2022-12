Az öreg halász és a tenger íróját, Ernest Hemingwayt senkinek sem kell bemutatni, hiszen a világ egyik legnépszerűbb írója. Kiadott és újranyomott regényei mellett azonban vannak még rejtve maradt írásai. Ilyen A boldogság hajszolása című novellája is, amelyet két évvel ezelőtt tett közzé a New Yorker magazin. Az itt megjelent cikkben az író unokája elárulta, hogy nem tartja kizártnak, hogy a művet egy 1933 nyarán történt horgászkirándulás ihlette, de a pontos dátum nem határolható be.

Hemingway olyan jól bánik a szavakkal, hogy még azok számára is izgalmassá válik egy horgászélmény, akik egyébként nagy ívben kerülik ezt a tevékenységet. Egyszerűen, mégis élvezettel fogalmazza meg mondanivalóját.