A lassan negyven éves album önmagában is kerek egész, de fontos megjegyezni: a dalok magukban is megállják a helyüket. Ráadásul nem egy, nem kettő észrevétlenül beépült a köztudatba is – a Mesél az erdő, vagy a Hajtók dala egy-egy szövegrészletét láttuk már óriásplakáton is.