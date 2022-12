– Ki áll a kutatásai és a regény középpontjában?

– Szendrői Török May, 1877-ben Amerikában született, magyar grófkisasszony volt. Később az egyiptomi kedive, II. Abbász Hilmi felesége lett, majd a muszlim vallást felvéve hivatalosan is királyné lett. Színésznői babérokra törő, elismert zongoraművész, író- és festőnő volt, de egész életét homály övezi, kutatásom során ezt igyekszem eloszlatni. Több tudományos tanulmányom jelent meg róla, most történelmi regényen dolgozom, amelyben bemutatom az egyiptomi életét, többek között azt is, hogy miként, mely palotákban töltötte mindennapjait. Évente járt nyaralni Európába, a kedvenc úti célja Isztambul volt.

– A királyné családi kapcsolatait is feltérképezte. Mire jutott?

– Vitatott kérdés, de a források arra utalnak, hogy Szendrői Török főispán csak névleg volt az apja, vér szerint azonban Puskás Tivadar feltalálótól származott. Anyja, Sophie grófnő házassága korán megromlott a főispánnal, s Amerikába költözött, egyidejűleg Puskással. May hivatalosan nem, de egy budapesti útlevélkérelem során használta a Puskás nevet, e dokumentum ma is fellelhető. May neve a feltaláló hagyatéki irataiban is szerepel örökösként.