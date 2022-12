És ennek a kemény zenének talán a legjobb magyar képviselője a Lazarvs. Ugyan már visszatérő vendégek a Fishing on Orfű fesztiválon, valójában minden egyes koncertjük után úgy érezzük: ez volt az év bulija. Mert a színpadról legördülő energiának nem lehet ellenállni: ha az elején csak visszafogottan is, de elkezdünk bólogatni az első dalnál – és az utolsóig nem is hagyjuk abba. De pont jó ez így: a másnapi nyakfájást ezerszeresen felülírja az élmény.