A mesefilmet egy finn fantasztikus-akció horrorvígjáték, a Ritka export: A karácsonyi mese követi a sorban. Ez ritka gyöngyszem az ünnepi hangulatú horrorfilmek körében is, már azt tekintve is, hogy milyen nemzet nevéhez köthető az alkotás. A történetben a Télapó a főszereplő, aki azonban nem egy kedves öregember, aki ajándékokat visz a gyerekeknek, hanem azért jön el minden évben egyszer, hogy megbüntesse a rosszakat. Talán meglepő ez a változata a történetnek, viszont hogyha megvizsgáljuk az ünnepi folklórt, akkor nem egy ünnep szellemét meggyalázó műről van szó. A finn hagyományok szerint a ma ismert Télapónak, azaz Joulupukkinak volt egy elődje is, Nuuttipukki, aki egy személyben testesítette meg a Mikulást és a Krampuszt is, így az ő feladata egyszerre volt a jók jutalmazása, és a rosszak megbüntetése is.

A rangsor negyedik helyezését egy igazi klasszikus, az 1984-es Szörnyecskék nyerte el, ami egyébként annak a rendezőnek a nevéhez köthető, aki a másik kultikus kedvencet, a Reszkessetek betörőket rendezte. Chris Columbus írta a horror vígjáték forgatókönyvét, amelyben a kezdetben aranyosnak tűnő szörnyek terrorizálják egy amerikai város lakóit Szenteste. Az ötlet egyébként annyira új és más volt, hogy még Steven Spielberg is beszállt a bizniszbe, mint vezető producer és akkor sikere lett az alkotásnak, hogy talán ez az egyik legismertebb családi, karácsonyi film egy adag horrorban megfürdetve.

2015-ben jelent meg egy horror-antológia, amely a Karácsonyi horrormese nevet kapta, a listában ez a nyolcadik helyen áll. A filmben egy négy szálon futó cselekményt kapunk, amely ugyanabban az időben, ugyanazon a helyen játszódik, de mindegyik történet szorosan kapcsolódik egymáshoz. Kapunk zombimanókat, fertőző krampuszt, egy szuperhősféle Mikulást és még egy gyilkosságot is. Néhol bohókásnak érződik a film és költségvetése is alacsony, de ennek ellenére egy kellemes, borzongós kikapcsolódást képes nyújtani, amelyben a klasszikus horrorelemeket vegyítik a karácsonyi hangulattal, és még a csavarok is tudnak újat mutatni.

