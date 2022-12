A könyvtárosok, Jancsik Patricia és Balázs Ágnes hónapról-hónapra különböző témákat feldolgozó foglalkozásokat tart a gyerekeknek. Egyik ilyen nagy sikernek örvendő programjuk a Mesebőrönd, ami most decemberben egy karácsonyi történetet mesél el, és ezen a családi eseményen is kitárult a gyerekek legnagyobb örömére. Kicsiket és nagyokat is elvarázsolt az Állatok karácsonya című történet, ami után a közös éneklés még meghittebbé tette az ünnep várását.