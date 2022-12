Vörös Ákos az első Ennegram tanítók közt volt Magyarországon, részben neki köszönhető a tan elterjedése az önismereti, személyiségfejlesztő és spirituális körökben. Az előadó úgy érzi, hogy most jött el igazán ennek a tanításnak az ideje, amikor is a világunk energia- és rezgésszintje naponta emelkedik. Ebből a tanításból kaphat egy kis ízelítőt a pécsi közönség is.